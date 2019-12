Lotta agli abusivi: 23 sequestri di merce in strada a Salerno In azione la polizia municipale

Lotta alla vendita abusiva a Salerno. 23 sequestri negli ultimi due giorni in città da parte della polizia municipale in azione in diverse zone: Piazza Portanova, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Flavio Gioia, via Mercanti, via Roma, area interna alla villa Comunale. I caschi bianchi hanno portato via merce varia, dai giocattoli alle cover o vetri protettivi per i cellulari, diversi accessori di abbigliamento e oggettistica di ogni tipo. I controlli - fanno sapere dal comune - non si fermeranno in questi giorni di festa.