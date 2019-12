Carne conservata male: sequestrate 14 porchette Denunciato un uomo. I controlli sull'A2 nel pressi di Sala Consilina

Sequestro di carne sull'A2, all'altezza di Sala Consilina, denunciato un uomo. La polizia di stato, durante una serie di controlli, con il supporto di personale dell'Asl di Salerno, ha fermato un camioncino che trasportava alimenti. Al suo interno prodotti destinati a supermercati a ristoranti. Rinvenute 14 porchette in cattivo stato di conservazione a causa dell'impianto di refrigeramento spento. La carne è stata sequestrata. Durante gli stessi controlli è stato fermato per un'ispezione anche un tir che trasportava invece carne in scatola pressata.

(Foto di repertorio)