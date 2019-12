Il maltempo non dà tregua, frane e smottamenti in costiera Cedono i muri di contenimento e cadono gli alberi, situazione difficile da Vietri a Positano

Piove a dirotto da diverse ore su tutto il territorio salernitano, le forti piogge stanno interessando soprattutto la costiera amalfitana dove da questa mattina si stanno verificando diverse frane e smottamenti.

L’ultima pochi minuti fa, intorno alle 14, tra Maiori e Minori sulla statale 163 Amalfitana in località Torricella, dove ha ceduto parte di un muro di contenimento, con pietre e massi che hanno invaso la carreggiata. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori. Non si registrano feriti, per fortuna in quel momento non c’erano automobili di passaggio.

A Vietri sul Mare, in via Colombo la strada che porta a Marina di Vietri, è caduto il muro di contenimento con pietre e massi che hanno invaso la carreggiata.

Altri due smottamenti si sono verificati poco prima delle 13 a Ravello, sulla strada provinciale ex 373 Ravello Castiglione. Anche in questo caso a cedere è stato un muro di contenimento che ha riversato sulla strada detriti e fango in località Civita, chiusa al traffico la Ravello Tramonti. In via della Marra, invece, alberi e pietre sono caduti sulla strada bloccando totalmente il transito tra il tunnel e il bivio per Scala. Sempre a Scala è caduto una macera a secco che si è sgretolato sull’asfalto.

Stessa situazione sulla strada per Pontone, sempre a Ravello, dove diversi alberi si sono spezzati finendo sulla strada trascinando fango, detriti e pietre dal costone roccioso.

La scorsa notte, invece, è franata parte dell’asfalto tra Praiano e Positano, al chilometro 19,400 con la caduta del parapetto e parte del costone roccioso. L’Anas ha provveduto a restringere la carreggiata per circa 8 metri, ora il tratto interessato dallo smottamento è regolato dal semaforo in entrambe le direzioni.

Particolare attenzione anche ad Agerola a causa di numerosi dissesti stradali e un cedimento in via Ponte, dopo l’impianto di depurazione. Al momento il tratto è interdetto al traffico.