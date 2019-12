Cetara: "liberate" le 200 persone presenti all'Hotel Cetus Lavori in tempi record per permettere agli invitati di un matrimonio di tornare a casa

Sono riusciti a tornare a casa dopo un matrimonio. Lavori in tempi record quelli che si sono svolti nella nottata di ieri sulla statale della costiera Amalfitana a Cetara, interessata dal cedimento di un intero terrazzamento. Intorno alle 23 grazie ad incessanti lavori, sulla strada sono riusciti ad aprure un varco e, pian piano, tutti gli invitati sono riusciti ad uscire e a tornare a casa. Il cedimento a pochi passi dall'Hotel Cetus ha interessato anche il parcheggio della struttura, danneggiando alcune autovetture presenti.

Cetara ieri sera si è ritrovata isolata via terra. Oltre al cedimento del terrazzamento, nella mattinata una frana ha interrotto il passaggio a Maiori.

Sul posto ieri sera erano presenti vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine, cittadini e anche il sindaco di Cetara. Un lavoro costantemente monitorato anche dalla Prefettura di Salerno. Le onde alte non permettevano l'aiuto della Guardia di Finanza via mare e, neanche l'utilizzo di un elicottero a causa del vento troppo forte. L'unica soluzione, trovata in poco tempo, è stata quella di ripulire la strada per permettere il passaggio.