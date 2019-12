Maltempo e viabilità: ecco le strade chiuse Diverse le chiusure al traffico veicolare da Eboli alla Costiera Amalfitana

Il Centro Cordinamento Soccorsi insiediatosi nella serata di ieri in Prefettura a seguito delle criticità derivanti dalle condizioni metereologiche avverse ha, questa mattina, fatto il punto della situazione in provincia circa lo stato della viabilità. E' emerso dalla riunione a Palazzo di Città che diverse strade di tutta la provincia salernitana a causa di frane, allagamenti, e altri danni sono state chiuse al traffico veicolare.

In particolare, la Provincia segnala la chiusura al traffico delle seguenti arterie: la ex strada statale 18 all'altezza della "Zeppola Dorata" di Vietri sul Mare, la stessa arteria anche nei comuni di Rutino e Prignano Cielnto per frane. La strada provinciale 56 a Prignano Cilento, la strada provinciale 46 a Lustra, la strada provinciale 373 a Ravello Scala, la strada provinciale 28 Montecorvino Rovella e Montecorvino Pugliano, la strada provinciale 350 a Eboli, la strada provinciale 105 a San Mango Piemonte, la strada provinciale 82 a Santa Marina, la strada provinciale 317 e 334 a Serre e Eboli per allagamenti.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco ed il Genio Civile stanno effettuando verifiche sui siti interessanti dali eventi franosi con priorità lungo il tratto della statale "163" Amalfitana al fine di effettuare successivamente più approfondite analisi e di mettere in sicurezza lo stato dei luoghi.

L'Anas, dal canto suo, ha disposto da ieri la chiusura della al traffico lungo il tratto dal km 29,000 al km 49,500, tra la località Capo d’Orso, nel comune di Maiori, e Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, in entrambe le direzioni. Sul tracciato sono presenti fango e detriti. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Si sconsiglia il transito sulla statale.