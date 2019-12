Sequestrato un quintale di fuochi d'artificio illegali Maxi blitz delle Fiamme Gialle. Denunciati due uomini a Pagani

Sotto sequestro oltre un quintale di fuochi d'artificio illegali a Pagani. Il blitz è stato effettuato nel giorni scorsi dai Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno, in due interventi diversi. Sono oltre 4mila i fuochi d'artificio illegali altamente pericolosi, illecitamente detenuti da due uomini incensurati, entrambi residenti a Pagani.

Secondo quanto emerso dalle indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore grazie ad una efficace attività di osservazione e pedinamento, sono riusciti ad individuare due possibili luoghi di stoccaggio del materiale esplodente. I militari hanno scoperto due garage, all'interno di condomini situati in zone del centro, densamente abitate. All'interno dei box, di proprietà di un 30enne e di un 24enne, sono stati ritrovati e sequestrati fuochi d'artificio per un peso complessivo di circa 110 chilogrammi, oltre a 2.669 tubi da lancio, privi di autorizzazione di pubblica sicurezza e in spregio alle più elementari norme antincendio.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato ed affidato ad una ditta specializzata per la custodia in locali idonei in attesa della successiva distruzione. I due responsabili sono stati denunciati a piede libero all'Autorità Giudiziaria, per i reati di commercio abusivo ed omessa denuncia di materie esplodenti.