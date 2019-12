Caos traffico: lunghe code dal raccordo in città File di auto e parcheggi pieni, complice il miglioramento climatico e le festività imminenti

Code dal raccordo all'innesto dell'A2, caos agli imbocchi autostradali. File di auto e traffico nel pomeriggio di oggi, complice anche il miglioramento delle condizioni climatiche e la corsa agli ultimi regali visto l'avvicinarsi del Natale. Tantissime persone si sono messe al volante, pieni i parcheggi in centro e in molti hanno preferito una passeggiata proprio per evitare di restare imbottigliati in auto. Dopo due giorni di intenso maltempo che hanno visto una Salerno quasi deserta oggi in tanti si sono riversati in strada con prevedibili conseguenze sulla viabilità.