Auto si schianta contro la Rotonda: in ospedale tre ragazzi

Incidente stradale questa mattina alle 5 nei pressi della rotonda di Palinuro. Feriti tre giovani. L'auto a bordo della quale viaggiavano si è schiantata, per cause ancora non chiare, contro un muretto. I giovani, uno di Caprioli, frazione di Palinuro, gli altri di Massicelle e di Montano Antilia, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Avrebbero riportato comunque ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto i Carabinieri della Compagnia di Sapri.