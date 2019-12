Oltre 3 chili di droga ritrovati in un sacchetto La sostanza stupefacente è stata trovata dai carabinieri nel parcheggio di un hotel a Capaccio

Sequestrati ieri mattina 3,800 chili di marijuana nel parcheggio davanti l’Hotel Shumann, in via Marittima a Capaccio Paestum. A fare la scoperta sono stati i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo che hanno trovato un sacchetto di plastica contenente la sostanza stupefacente, suddivisa già in panetti.

I militari sono giunti sul posto a seguito di una segnalazione telefonica da parte di un passante che, notando il sacchetto, ha prontamente avvisato la locale stazione dei carabinieri.

La droga intanto è stata sequestrata per gli accertamenti del caso.