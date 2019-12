Natale a Nocera, rissa nella movida: ferita una ragazza Una discussione che ben presto è degenerata: protagonisti alcuni giovani

Le foto sui social non lasciano spazio a dubbi: le festività natalizie a Nocera Inferiore hanno visto la presenza di migliaia di persone che si sono date appuntamentio nei luoghi della movida per festeggiare insieme il Natale. Ma qualche brindisi è andato storto, e non sono mancati anche episodi spiacevoli.

Come quello avvenuto in Piazzetta Petrosini, dove un diverbio tra gruppi di ragazzi è degenerato in una lite. Urla, spintoni e anche qualche pugno. Nella concitazione, ad avere la peggio è stata una ragazza. La malcapitata è stata soccorsa da un'ambulanza, mentre sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine per riportare la calma.