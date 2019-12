Con documenti falsi tenta truffa sui conti correnti: arrestato Ad Ostaglio: nel mirino dei carabinieri un 55enne agente di commercio di Salerno

Ha tentato una truffa bancaria nel giorno della vigilia di Natale, ma è stato scoperto ed arrestato dai carabinieri per possesso di documenti d'identità e bancari falsi e tentata truffa. In manette è finito un agente di commercio di 55 anni di Salerno (M.R. le sue iniziali), preso dai carabinieri della Radiomobile coordinati dal capitano Andrea Semboloni e dal maresciallo Antonio Prete.

Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo si sarebbe presentato più volte presso l'ufficio postale di via Ostaglio. Esibendo un documento falso, avrebbe tentato di effettuare operazioni bancarie su un conto corrente intestato ad un'altra persona. L'impiegata dello sportello, sospettando che qualcosa non quadrava, ha però approfondito i controlli. E, trattenendolo con una scusa, si è allontanata per allertare il 112-

Giunti sul posto, i militari hanno arrestato il 55enne in flagranza. Il Gip del tribunale ha poi disposto la misura cautelare dei domiciliari.