Uccisi dalle esalazioni del braciere: muoiono uomo e una donna Tragedia a Pontecagnano: due stranieri trovati morti in un appartamento sulla Litoranea

Li hanno trovati senza vita, riversi a terra sul letto dell'appartamento sulla Litoranea dove vivevano. Uccisi nella notte di Natale dalle esalazioni del braciere che utilizzavano per riscaldare la camera da letto.

Sono morti così Georges Simon Adjab, 36 anni, e Suzanne Nicole Nkott di 39 anni. Camerunensi, uomo e donna, avevano regolare permesso di soggiorno.

I due cittadini africani con ogni probabilità non si sono nemmeno accorti delle esalazioni che li stavano uccidendo lentamente ma inesorabilmente, invadendo tutto l'ambiente. Inutili purtroppo i soccorsi del 118, con i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo e della donna.