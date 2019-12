Sarno, furto nella notte in una Chiesa: rubate le offerte I soldi erano destinati al Presepe

Furto in una chiesa di Sarno nella notte, rubate le offerte destinate al Presepe. E' stato questo l'amaro risveglio per il parroco e i fedeli della Cappella Gentilizia San Francesco di Paola a Sarno. I malviventi hanno forzato la porta d'ingresso della cappella per rubare i soldi dei fedeli ch servivano alla costruzione del Presepe. Sgomento tra i cittadini dell'ago nocerino sarnese ed il parroco Don Roberto Farruggio.

A denunciare l'accaduto proprio uno dei fedeli che scrive: "La cattiveria umana non ha confini. Forzano la serratura, entrano in Chiesa e rubano le offerte destinate al Presepe. Per fortuna, c'è la telecamera. Le poche monete non saranno restituite, ma la figura la potrà fare. Magari, se avesse chiesto, prima di agire...il vero cristiano gliele avrebbe donate".

All'interno e all'estero della cappella, infatti, sono presenti telecamere di videosorveglianza che saranno visionate dalle forze dell'ordine per risalire ai responsabili dell'accaduto.