Si allontana da casa, anziana trovata morta in un canale La vittima è una donna di 84 anni: rinvenuta senza vita a Campolongo

Il suo corpo privo di vita è stato trovato in un canale dell'irrigazione in località Campolongo, nel territorio del comune di Eboli. Nessun lieto fine per la vicenda dell'anziana di 84 anni che si era allontanata ieri da casa.

Le ricerche sono state subito avviate, dopo l'allarme lanciato dai familiari. Tutto inutile purtroppo: i carabinieri sospettano che la donna sia deceduta per annegamento, proprio dopo essere finita nel canale d'irrigazione.