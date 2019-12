Crolla un rudere in Costiera Amalfitana: evacuate tre famiglie Il maltempo non concede tregua alla Divina: il cedimento si è verificato a Tramonti

Il crollo di una parte di un vecchio rudere ha provocato l’evacuazione di tre famiglie a Tramonti, in Costiera Amalfitana. Il cedimento si è verificato nel corso della notte, rendendo necessario, per motivi precauzionali, l’allontanamento delle persone che vivono in una palazzina poco distante dal rudere. Il crollo, con ogni probabilità, è stato provocato dalle abbondanti piogge che la scorsa settimana non hanno concesso tregua alla Divina, provocando frane e allagamenti in diversi comuni della costa amalfitana. I problemi maggiori si erano avuti lungo la statale 163, ancora oggi interdetta in più punti per via degli smottamenti caduti sulla sede stradale.