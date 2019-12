Colpi di pistola esplosi nella notte a Nocera Inferiore Sul posto i carabinieri allertati dai residenti. Sono in corso le indagini

Paura la scorsa notte a Nocera Inferiore a causa di alcuni colpi di pistola esplosi all’improvviso in via Paolo Borsellino.

Sono stati i residenti a lanciare l’allarme e ad avvertire i carabinieri. Una volta giunti sul posto i militari hanno cercato di effettuare i primi rilievi del caso. Al momento sono ancora in corso le indagini, non si esclude nessuna pista. Potrebbe anche trattarsi di un avvertimento, un atto intimidatorio nei confronti di qualcuno. Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.