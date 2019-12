Bombe carta nascoste nello scantinato: arrestati due giovani Sequestrati oltre 73 chili di materiale esplosivo

Gli agentidella Squadra Mobile e del Commissariato di Battipaglia hanno rinvenuto, nel corso di una perquisizione in uno scantinato di un palazzo in zona Mariconda, a Salerno, bombe carta ed altro materiale esplodente, per un totale complessivo di 73 chili circa.

I materiali erano detenuti illegalmente da V.A. di 32 anni e C.G. di 23, entrambi salernitani, che sono stati arrestati per detenzione illegale di materiale esplodente e pirotecnico e sottoposti ai domiciliari, in attesa della convalida. Dopo l’intervento dell’artificiere della Questura, i materiali sequestrati - di seguito l'elenco -sono stati messi in sicurezza ed affidati a una ditta specializzata per la successiva distruzione.

PRODOTTI NON CLASSIFICATI

ORDIGNI ESPLOSIVI (chiamate Cipolle): 222 pezzi, dal peso medio cadauno di 140 gr per un totale di kg31,08. diametro 7; altezza 6; lunghezza miccia piu spoletta 12,5 cm.

BATTERIA A TERRA composta da 59 prodotti esplosivi collegati in serie di cui 15 di piccole dimensioni, 16 di medie dimensioni e 28 di gradi dimensioni per un peso totale di kg. 10,750.

ORDIGNI ESPLOSIVI CON ETICHETTATURA FALSA, denominati “STORM: 108 pezzi dal peso medio cadauno di 55 gr. Per un totale di Kg 5.94.

BOMBE DA MORTAIO: n. 6 pezzi, CALIBRO da 60 mm, peso medio 200 gr, peso totale kg 1,200.

MICCIA PIROTECNICA A COMBUSTIONE VELOCE PRIVE DI ETICHETTATURA, del tipo industriale, cannula di colore giallo, NEC totale kg 0,584.

PRODOTTI CLASSIFICATI

18 BATTERIE DA 100 COLPI, cat. F2, prodotto esplodente Netto a batteria 495 gr, peso NEC totale kg. 8,91.

5 BATTERIE DA 100 COLPI, cat, F2, NEC a batteria 1,9175 kg, peso NEC totale Kg 9,587.

4 BATTERIE DA 48 COLPI, cat, F2, NEC a batteria 0,950 kg, peso NEC totale Kg 3,800.

4 scatoli da 40 pezzi cad. di MAGNUM – ZEUS ALBA, NEC 6 G A SCATOLA, peso NEC totale kg 0,024.

14 BENGALA N 1, cat F2, NEc 56 gr a pezzo, totale NEC kg 0,784

8 scatole da 40 pezzi cad di RAUDO, cat F2, NEC a scatola 6g, totale NEC 0,048.

40 scatole di POP POP, cat F1, NEC a pezzo 0,0005 x 2000= NEC totale kg 0,001.

4 confezione di NEW GRANATA, cat F”, NEC a confezione 0,75 gr, NEC totale kg 0,003.

4 confezioni da 10 pezzi cad,di CODINO MATTO, cat F2, NEC a confezione 33 g, NEC totale kg 0.132.

4 confezioni da 10 pezzi di TOM MIX, cat F2, NEC a confezione 14 g, NEC totale kg 0,056.

2 confezioni di STELLE MAGICHE cat. F1, NEC a confezione 120gr, NEC totale kg 0,240.

5 confezione da 12 pezzi cad. CANDELE ROMANE, cat F2, NEC a confezione 60,24 gr, NEC totale kg 0,301.

14 confezioni da 3 pezzi cad. FIORELLINO, cat F1, NEC a confezione 6gr, NEC totale kg 0,084.