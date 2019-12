Vigili del fuoco in azione sul lungomare: traffico paralizzato I pompieri sono entrati in un appartamento dall'esterno del palazzo

Lunghe code di auto questa sera sul Lungomare Colombo a Salerno. Questa volta la colpa non è da attribuire alle Luci d’Artista, si è trattato invece di un intervento da parte dei vigili del fuoco che con l’aiuto di un’autoscala sono dovuti salire dall’esterno in un appartamento situato ai piani alti di un palazzo.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri e una della polizia municipale per gestire il traffico veicolare andato completamente in tilt, con auto bloccate in entrambe le direzioni. Non si conoscono i motivi dell’emergenza.