Vento ribalta mezzo pesante, chiusa la Statale Cilentana Incidente nei pressi di Futani: camion in bilico sul viadotto, momenti di terrore

Il forte vento di queste ore ha letteralmente ribaltato un mezzo pesante in transito sulla Srada Statale Cilentana, nei pressi del viadotto di Futani. Un camion ha prima ondeggiato paurosamente per poi finire di lato sul guard rail. L'uomo alla guida è riuscito a mettersi in salvo, nonostante gli istanti di autentico terrore che ha vissuto.

Per fortuna, non si sono registrate gravi conseguenze e il mezzo pesante non è voluto giù dal viadotto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco.

Anas ha fatto sapere che la Statale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, all'altezza del chilometro 145. Per gli automobilisti in transito, alle prese con deviazioni e non pochi disagi, l'obbligo di utilizzare la viabilità ordinaria in attesa che la situazioni torni alla normalità.