Perde il controllo dell'auto e si ribalta, paura a Salerno Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Humanitas e i vigili del fuoco

Paura per due persone alla guida di due automobile che si sono scontrate in serata in via Smaldone nella zona orientale di Salerno. Non è chiara la dinamica dell’incidente, il conducente di una Renault Clio avrebbe tamponato una Ford Fiesta che perdendo il controllo si è ribaltata sull’asfalto andando a sbattere contro lo spartitraffico.

L’incidente è avvenuto nei pressi della sede dell’associazione di volontariato Humanitas che in poco tempo ha soccorso i due malcapitati. Per i due conducenti fortunatamente solo tanto spavento ma nessuna ferita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spostare l’automobile.