"Daniele è amico mio", raccolta fondi per il 16enne Il giovane è in stato vegetativo dopo essere stato colpito da un infarto

Una raccolta fondi per aiutare Daniele che sta per tornare a casa dopo una lunga degenza in ospedale, a Foria di Centola. Il ragazzo di 16 anni è in stato vegetativo da due anni. Partita per lui la macchina della solidarietà con una raccolta fondi sui social dal nome “Daniele è amico mio” per aiutare il giovane e la sua famiglia in modo da sostenere le sue cure. Venne colpito da un infarto mentre si trovava in un bar nella piazza del paese. Soccorso è stato ricoverato all'Ospedale di Vallo della Lucania, poi a Napoli in Toscana e in Emilia Romagna.