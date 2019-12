In fiamme un terrazzo nel centro storico di Salerno Intervengono i vigili del fuoco

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi per un incendio divampato su un terrazzino nel centro storico di Salerno, in via Antonio Mazza. A lanciare l'allarme residenti e passanti che hanno notato le fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Si indaga per risalire alle cause di quanto accaduto.