Dieci feriti nel Salernitano per la "guerra dei botti" Bilancio in aumento rispetto allo scorso anno ma con conseguenze meno gravi

C’è anche una minore tra le dieci persone che sono rimaste ferite la scorsa notte per i botti di Capodanno in provincia di Salerno. Un bilancio in aumento rispetto allo scorso anno (nel 2019 furono otto) anche se con conseguenze, fortunatamente, meno gravi. I dieci feriti, infatti, hanno riportato lievi escoriazioni (uno ha riportato una lesione a un orecchio a causa dello scoppio di un petardo) e sono stati già dimessi dagli ospedali della provincia. Lo scorso anno, invece, tre persone riportarono gravi ferite.