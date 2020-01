Botti di Capodanno: in fiamme un balcone a Nocera Al lavoro i vigili del fuoco

Paura durante i festeggiamenti per Capodanno a Nocera Inferiore. In via Fucilari colpito dai fuochi un balcone, da lì si è propagato in pochi minuti un rogo che ha coinvolto prima la tapparella poi anche l'interno dell'appartamento al piano rialzato, andato parzialmente distrutto dalle fiamme.

Al lavoro i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area, e la polizia che sta indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.