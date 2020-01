Sbanda con l'auto e finisce contro due pali dell'illuminazione Il giovane è ricoverato in ospedale in prognosi riservata

Ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada andando a sbattere contro due pali della pubblica illuminazione. L’incidente è avvenuto la scorsa notte a Sala Consilina, il conducente è ricoverato in prognosi riservata ma non sembra essere in pericolo di vita.

Il giovane stava percorrendo la strada in località Foti quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo andandosi a schiantare contro i due pali. L’auto è andata completamente distrutta mentre il giovane avrebbe riportato molte ferite su tutto il corpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per prestare le prime cure del caso e traferirlo in ospedale dove attualmente è ricoverato. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica e chiarire i motivi del sinistro.