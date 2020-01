Per il cenone di Capodanno cibo sequestrato e attività chiuse I controlli dei carabinieri del Nas effettuati a Salerno e in provincia

Intenso lavoro da parte dei carabinieri del Nas nei giorni precedenti il grande cenone di fine anno, coin controlli a numerose attività commerciali, dalle pasticcerie ai ristoranti, compresi anche i supermercati e le pescherie.

In provincia di Salerno sono state sequestrate 40 tonnellate di conserve di pomodori prive di tracciabilità. Sequestrati, inoltre, 300 chili di prodotti alimentari in diversi ristoranti e circa 200 chili di alimenti in alcune pasticcerie. Oltre 200 chili di pesce sono stati sequestrati per la mancata tracciabilità ed il gestore è stato multato per migliaia di euro.

A Battipaglia i carabinieri hanno chiuso un market a causa delle gravi carenze igienico sanitarie. Non è l’unico caso: i militari infatti hanno dovuto chiudere diverse attività che riapriranno solo dopo aver rimediato alle violazioni accertate.