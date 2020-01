Furto in tabaccheria a Battipaglia: bottino da 10mila euro Requisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Indagano i carabinieri

Un bottino di 10 mila euro per il colpo compiuto nella notte di San Silvestro in una tabaccheria di Battipaglia. I ladri hanno fatto irruzione all'interno del negozio situato lungo la strada Aversana, nei pressi di una stazione di servizio: hanno sfasciato la saracinesca e una volta entrati hanno portato via numerose stecche di sigarette per un valore complessivo di 10mila euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia, coordinati dal maggiore Vitantonio Sisto, che hanno requisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per risalire agli autori del furto. Istituiti posti di blocco in tutta l'area.