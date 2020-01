"Pignataro scarcerato, accolta in parte la richiesta dei Pm" Le precisazioni del tribunale di Nocera sulla vicenda giudiziaria dell'ex boss della camorra

Antonio Pignataro, 62enne ex esponente della Nuova camorra organizzata e della Nuova Famiglia, è stato scarcerato dopo il parziale accoglimento della richiesta del pubblico ministero di sostituire la misura cautelare (dal momento che era ristretto ai domiciliari), con una non detentiva.

A chiarire i termini del procedimento giudiziario adottato dal III collegio penale del Tribunale di Nocera Inferiore, è il presidente Antonio Sergio Robustella. Nessuna scadenza dei termini di custodia, dunque, come erroneamente riportato lo scorso novembre, ma l'esito di un iter giudiziario complesso.

La scarcerazione dell'ex boss non è direttamente legata al processo che lo vede coinvolto per l'assassinio di Simonetta Lamberti, la figlia del magistrato trucidata dalla camorra in un agguato il 29 maggio del 1982. Il provvedimento adottato dal III collegio penale del tribunale nocerino è arrivato quando ancora non era decorso il termine di custodia, con le condizioni di salute di Pignataro che erano già diventate precarie.