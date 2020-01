Donna si sente male in strada e muore La tragedia questa mattina a Baronissi

Si è sentita male mentre si trovava in strada ed è morta. Il dramma in mattinata a Baronissi, in via Aldo Moro. A perdere la vita una donna di circa 70 anni.

A stroncarla, molto probabilmente, un malore che è risultato fatale. Inutile ogni tentativo di rianimare l'anziana da parte dei soccorsi del 118 sopraggiunti sul posto. Partite le indagini sul caso, sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale.