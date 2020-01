Camion perde ruota: paura per due automobilisti L'incidente sull'A2 nei pressi dello svincolo di Polla

Momenti di paura sull'A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Polla. Un mezzo pesante, per cause ancora da accertare, ha perso una ruota che è finita a gran velocità contro due auto in transito. Illesi i conducenti delle vetture. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina per i rilievi del caso.