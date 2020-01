Svaligiata una casa a Sala Consilina: bottino da 8 mila euro I ladri sono entrati dal balcone. Sul fatto indagano i carabinieri

Un colpo andato purtroppo a buon fine quello messo in atto da alcuni ladri che hanno fatto irruzione in una abitazione a Sala Consilina.

Il furto ha fruttato un bottino pari a circa 8 mila euro, i malviventi hanno portato via qualunque cosa, da oggetti di valore a gioielli e denaro in contante. Il colpo è stato messo a segno in mattinata in una casa in via Valle Mauro.

Il modus operandi è sempre lo stesso, i criminali aspettano che i proprietari escano di casa e poi fanno irruzione, forzando la porta oppure entrando dai balconi. Una volta dentro hanno fatto razzia portando via ogni cosa.

A fare l’amara scoperta sono stati gli stessi componenti della famiglia una volta rientrati in casa, sul posto sono arrivati i carabinieri della locale compagnia per indagare e risalire all’identità degli autori.