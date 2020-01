Scempio al cimitero di Angri: rubato il rame dei loculi Amara sorpresa per i familiari dei defunti: i fiori gettati a terra, caccia al ladro

Non fermarsi davanti a nulla, non mostrando pietà neppure per i defunti: amara sorpresa questa mattina per tante persone ad Angri, durante la visita al cimitero cittadino. Durante la notte, infatti, uno o più banditi sono entrati in azione ed hanno portato via i bucali in rame delle sepolture.

Nel sottrarre gli oggetti, i malviventi hanno anche gettato a terra i fiori. Uno spettacolo doloroso per i familiari dei defunti. Non è la prima volta che nell'agro nocerino sarnese si registrano episodi del genere. Proprio in questi giorni è stata annunciata l'installazione di un sistema di videosorveglianza proprio nel cimitero di Angri.