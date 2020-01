Violento incidente in Litoranea: due feriti Due auto si sarebbero scontrate all'altezza di Battipaglia, traffico in tilt

Ancora un incidente sulle strade della provincia di Salerno. Un violento schianto si è verificato ieri pomeriggio lungo la Litoranea, all’altezza di Battipaglia.

Nel violento impatto sono rimaste coinvolte due automobili: entrambi i conducenti, rispettivamente di 30 e 46 anni ed originari di Battipaglia, sono rimasti feriti. Necessario l’arrivo dell’ambulanza che ha trasportato d’urgenza uno dei due uomini all’ospedale “Santa Maria della Speranza” per un grave trauma cranico.

Disagi per i tanti automobilisti, forti rallentamenti del traffico veicolare in zona. Per far defluire la circolazione, numerosi conducenti sono stati deviati verso la statale Aversana. Restano ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente sulle quali indagano le forze dell’ordine.