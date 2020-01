Minaccia una donna col coltello, arrestato 56enne a Capaccio L'uomo si era innamorato di una giovane connazionale che, però, non ricambiava l'interesse

Sono scattate le manette per un uomo di 56 anni di origini rumene, per aver minacciato con il coltello una donna di cui si era innamorato.

A denunciarlo è stata proprio la giovane connazionale, presentandosi presso la locale stazione dei carabinieri che hanno raggiunto l'uomo a Capaccio Paestum e lo hanno arrestato.

Il 56enne, senza fissa dimora, è stato bloccato in località Mattine e rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania. Alle spalle ha già un matrimonio finito male, si era invaghito della giovan che, però, non avrebbe mai ricambiato il suo interesse. Per questo motivo lui l'avrebbe minacciata diverse volte impugnando un coltello, sequestrato dai militari.