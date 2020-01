Spaventoso incendio in un capannone industriale a Nocera Le alte fiamme visibili dall'autostrada. In azione tutta la notte i vigili del fuoco

Vasto incendio a Nocera Inferiore in un capannone industriale, in zona Fossa Imperatore. In azione nove mezzi dei vigili del Fuoco di Nocera e Salerno. Le alte fiamme hanno avvolto la fabbrica specializzata in pavimentazioni industriali.

Il denso fumo e il fuoco erano ben visibili anche dal casello dell’autostrada Napoli – Salerno. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore durante la notte e non sono ancora terminate del tutto. Gli imprenditori hanno svuotato dal materiale parte della struttura. Danni ingenti anche ad un’altra attività che aveva affittato parte del capannone. I caschi rossi hanno lavorato per impedire che il rogo si propagasse ad altre strutture.

Intanto sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per chiarire cosa ha causato l'incendio. Non si esclude la pista dolosa. Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, considerato che i fumi derivanti dall’incendio che si è propagato in località Fosso Imperatore potrebbero causare situazioni di difficoltà respiratorie, ha comunicato ai residenti nel raggio di 1 Km dal sito del capannone, di tenere precauzionalmente chiuse porte e finestre delle proprie abitazioni fino alla verifica delle condizioni di salubrità dell’aria.