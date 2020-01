Vento forte nel salernitano: sradicati tetti e lampioni Inagibile la sala mortuaria a Eboli. Lavoro intenso per i caschi rossi in tutta la provincia

Il forte vento che sta soffiando sulla provincia di Salerno sta facendo ingenti danni. Disagi si registrano a Eboli dove una tromba d'aria ha provocato danneggiamenti al cimitero. La struttura, infatti, risulta attualmente inagibile, in particolare la sala mortuaria.

Situazione difficile anche nel Vallo di Diano, soprattutto a San Rufo dove il vento ha sradicato via tetti e coperture di una superficie che supera i settanta metri quadrati.

Intenso lavoro dei caschi rossi che sono immediatamente intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l'area e verificare gli altri edifici e le altre strutture esposte.

A Sassano un palo della pubblica illuminazione è stato abbattuto dal vento, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Fortunatamente in quel momento non transitavano automobili e persone. I residenti hanno allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e la squadra guidata da Eugenio Siena ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e a limitare i disagi alla circolazione e agli abitanti del quartiere.