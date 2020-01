Forte vento: semaforo pericolante sul Lungomare Traffico e disagi, intervengono i vigili del fuoco

Il forte vento che si è abbattuto sul salernitano ha causato danni in provincia e in città dove, sul Lungomare Tafuri, un semaforo è stato quasi sradicato del tutto rischiando di finire sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. I caschi bianchi hanno deviato il traffico per la messa in sicurezza dell'area creando non pochi disagi alla circolazione. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i passanti e gli automobilisti.