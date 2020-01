Rapina a mano armata finisce nel sangue Il malvivente ha fatto irruzione in un negozio di cinesi a Nocera Inferiore

Un giovane di circa 25 anni è rimasto ferito a Nocera Inferiore durante una tentata rapina in un negozio di via Vico gestito da una famiglia di nazionalità cinese.

Il giovane, figlio del titolare, è stato colpito all’altezza del ventre da un colpo d’arma da fuoco esploso dal rapinatore in seguito alla reazione dei titolari che si sono rifiutati di consegnare il denaro contenuto nella cassa.

È rimasto ferito anche il padre del ragazzo, colpito alla testa con un corpo contundente ancora in corso d’identificazione.

Il fatto è accaduto intorno alle 19.30: il rapinatore ha fatto irruzione con il volto travisato e armato, minacciandolo di consegnargli l’incasso. Però alla reazione dei titolari, ha risposto con un colpo di pistola che ha ferito il 25enne.

Da quanto si apprende da fonti investigative, il ragazzo trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Il malvivente, non riuscendo nel suo intento, si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore coordinati dal colonnello Rosario Di Gangi, i militari stanno indagando sulla tentata rapina.

Al vaglio anche le immagini del sistema di videosorveglianza dalle quali si proverà a capire anche se l’uomo abbia agito da solo o con dei complici.