Auto in bilico rischia di precipitare: paura sul Viadotto Forse un malore alla guida per il conducente

Paura sul viadotto Gatto, dove un'auto è finita fuori strada, per cause ancora da accertare, rischiando di precipitare nel vuoto. La vettura è rimasta pericolosamente in bilico dopo aver sfondato il parapetto. Forse un malore al volante per il conducente o un malfunzionamento dei freni all'origine dell'incidente che poteva trasformarsi in una tragedia.

Fortunatamente il guidatore è rimasto illeso, solo un grande spavento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Salerno. I caschi rossi con un'auto gru sono riusciti a riportare sulla carreggiata il veicolo. Traffico e code di auto in tutta la zona durante le operazioni di soccorso.