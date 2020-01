Neonato va in shock settico: salvato dopo 8 ore di intervento E' stato trasferito all'ospedale di Battipaglia dove ora è ricoverato

A soli 45 giorni ha rischiato di morire a causa di uno shock settico. E' accaduto ieri sera a Polla, il bambino è arrivato in gravi condizioni all'ospedale "Luigi Curto".

Il piccolo, nato ad Eboli, era in braccio alla madre disperata quando è arrivato in pronto soccorso, si trovava in una grave condizione di ipotermia. L'intervento tempestivo dei sanitari dell'equipe medica del reparto di Pediatria, diretta dal dottore Salvatore Guercio, gli ha salvato la vita dopo ben otto ore di intervento.

Successivamente il bambino è stato trasferito al nosocomio Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove ora è ricoverato.