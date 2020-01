Salerno, ancora ladri in azione in Piazza della Libertà L'ennesimo caso di vandalismo nonostante i controlli, rubati chilometri di rame e diversi arredi

Ladri in azione a Piazza della Libertà. Il grande spazio antistante alla costruzione del Crescent sul litorale della città di Salerno è stato nuovamente razziato dall'attività di vandali. Non è la prima volta in cui la centralissima piazza viene saccheggiata. L'intero spazio risulta, ancora oggi, sotto cantiere. Complici le lunghe tempistiche legate alla conclusione delle opere e le diverse gare d'appalto e sequestri giudiziari avvenuti nel corso degli anni. L'area, al momento, è quasi del tutto abbandonata nonostante permangano diversi arredi e materiali necessari per il completamento del luogo.

Questa volta sono stati rubati chilometri di rame e sono spariti diversi arredi. L'ennesimo episodio arriva nonostante l'amministrazione comunale abbia cercato di debellare il problema incrementando la sorveglianza con controlli mirati. Necessaria, ora, un'ulteriore spesa per rientrare degli oggetti sottratti e rimediare ai danni causati. Continua, dunque, a salire la spesa relativa alla costruzione e completamento dell'opera.