Deve scontare domiciliari nel salernitano, arrestato in Veneto Accusato di furti e ricettazione, era riuscito ad evadere ma è stato preso dai carabinieri

Evasione, ricettazione, resistanza a pubblico ufficiale e false generalità: i carabinieri di Mira, nel veneziano, hanno arrestato un 41enne originario dei Balcani ma da tempo senza dimora.

Il nomade era sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari da scontarsi in provincia di Salerno, dove era stato condannato per furto aggravato e ricettazione. L'uomo però era evaso ed aveva fatto perdere le proprie tracce. Fermato durante un normale controllo, ha prima fornito una falsa identità ai carabinieri per poi strattonarli e darsi alla fuga. Il 41enne però è stato bloccato dopo un breve inseguimento, ed è stato arrestato.