Esplode auto a gpl, paura in strada A Nocera Superiore: intervengono i vigili del fuoco

Momenti di paura oggi a Nocera Superiore, dove un'automobile alimentata a gpl ha preso fuoco ed è esplosa. L'episodio è avvenuto in località "Pecorari". Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona.

Per fortuna non si registrano feriti né danni gravi oltre naturalmente quelli riportati dall'auto. Si indaga per risalire alle origini dell'episodio.