Fiamme al centro commerciale: paura tra i clienti Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo

Caschi rossi impegnati oggi pomeriggio nell'outlet Cilento ad Eboli. Un incendio sarebbe divampato all'interno di un negozio del centro commerciale.

Le fiamme si sarebbero sprigionare tra le caffettiere, coinvolgendo strumenti e complementi di arredo della struttura.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i commessi che hanno cercato di spegnere il fuoco in attesa dell'intervento dei vigili de fuoco che poi hanno gestito la situazione.

Per fortuna non ci sono persone rimaste ferite, solo tanta paura per alcuni clienti presenti in quel momento, danni si registrano per alcuni oggetti coinvolti nel rogo.