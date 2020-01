Incidente a Piazza Alario: auto si ribalta Coinvolte tre vetture

Incidente stradale questa mattina nei pressi di piazza Alario. A causare lo schianto un'auto che stava uscendo dal proprio garage privato. La vettura in retromarcia ha fatto sbandare un'altra macchina che stava sopraggiungendo, colpendone una terza che si è ribaltata al centro della carreggiata, in direzione Vietri sul Mare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Traffico e code nei pressi del luogo dell'incidente. Non ci sarebbero state gravi conseguenze per gli automobilisti.