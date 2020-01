In carcere lo specialista delle rapine a donne e anziane Eboli, i carabinieri fermano un ragazzo di 27 anni: in due settimane diversi colpi

Nonostante la giovane età - appena 27 anni - è ritenuto l'autore di una serie di rapine messe a segno in diverse aree del territorio. I carabinieri della compagnia di Eboli hanno fermato un ragazzo della città, con l'accusa di rapina. L'indagato era già sottoposto all'obbligo di dimora per altri reati, ed ora è stato trasferito in carcere a Salerno.

Secondo la ricostruzione investigativa dei militari guidati dal comandante Luca Geminale, il 27enne nelle ultime due settimane avrebbe messo a segno una serie di rapine. Le sue vittime: tutte donne, e specialmente anziane. Il 2 gennaio scorso avrebbe minacciato con un coltello alla gola due ebolitani, portando via 200 euro. Il giorno seguente avrebbe invece strattonato e poi fatto cadere a terra un'anziana, rapinandola della pensione e del cellulare.

Non solo. In un'altra occasione avrebbe preso di mira altri due cittadini: anche in questo caso li avrebbe minacciati con un coltello per appropriarsi dello zaino di una donna con all'interno valori, effetti personali e cellulare. L'ultima rapina di cui si sarebbe reso responsabile, invece, sarebbe avvenuta mercoledì: in questo caso, dopo aver raggiunto il veicolo guidato da una donna, si sarebbe introdotto all'interno con violenza per derubare la malcapitata della borsa.