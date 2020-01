Strada ghiacciata a Giovi: scontro frontale tra due auto Spavento per i due conducenti che hanno perso il controllo delle loro auto

Incidente a Giovi , in via Altimari, due auto si sono scontrate frontalmente a causa del ghiaccio presente sull'asfalto.

Lo scontro è avvenuto pochi minuti fa, i due conducenti che viaggiavano in due direzioni opposte, hanno perso il controllo delle proprie auto a causa dell'asfalto reso scivoloso dove si era creata una lastra di ghiaccio.

Per i due automobilisti solo tanto spavento, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per le cure del caso ma le loro condizioni di salute non sono preoccupanti.

Intanto sono in azione anche i mezzi della Protezione Civile per spargere sale ed evitare altri incidenti, sul luogo anche la polizia municipale che ha interdetto il traffico alla viabilità fino a quando non sarà ripristinata la situazione e messo in sicurezza l'intero tratto stradale.