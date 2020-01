Disastroso incendio in Litoranea: maxi colonna di fumo nero Vigili del fuoco al lavoro in località Magazzeno tra Salerno e Pontecagnano Faiano

Si indaga sulle cause che hanno scatenato nel primissimo pomeriggio un maxi incendio sulla Litoranea tra Salerno e Pontecagnano Faiano. A fuoco, stando alle informazioni dei vigili del fuoco, il lido "La Vela". Sul posto diversi caschi rossi, al lavoro per domare il rogo.

Intervento non facile, anche perché buona parte della struttura è stata avvolta dalle fiamme. La nube nera è visibile infatti anche a chilometri di distanza. Insieme ai vigili del fuoco sono giunte sul posto anche le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area. Circolazione bloccata, in attesa che vengano ultimate le operazioni di spegnimento.