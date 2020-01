Incidente in pieno centro, centauro a terra Salerno: disagi alla circolazione, sul posto carabinieri e vigili

Momenti di paura nel primo pomeriggio a Salerno. Per cause in corso di accertamento, un centauro in sella ad una moto di grossa cilindrata è caduto a terra. L'incidente è avvenuto lungo la centralissima Via Roma, a pochi metri dal Comune. Per fortuna, stando a quanto riferiscono le forze dell'ordine, non ci sarebbero state gravi conseguenze.

Sul posto i primi ad intervenire sono stati i carabinieri, che sono stati poi supportati da una pattuglia di vigili urbani. Agenti al lavoro per ricostruire la dinamica ed effettuare i rilievi. L'incidente, inevitabilmente, ha provocato disagi alla circolazione con notevoli rallentamenti lungo l'arteria centrale di Salerno.