Incidente a Pagani: auto si schianta contro un muro I pezzi sono rovinosamente caduti sulla "Variante". Questa mattina la riapertura della strada

Incidente nella notte a Pagani, un'auto perde il controllo e finisce contro un muretto. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il conducente abbia perso il controllo dell'auto in una curva della zona “Torretta” per concludere la corsa contro un muretto i cui i pezzi sono finiti su una parte della “Variante“.

"Messa in sicurezza l'intera area dove, questa notte, si è verificato uno spaventoso incidente, fortunamente senza gravi conseguenze. Grazie per gli interventi tempestivi ai Carabinieri, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile "Papà Charlie". Grazie ai dipendenti di Aspa e Pagani Servizi che, sotto la supervisione del direttore tecnico e dell'amministratore unico, hanno provveduto, in poche ore, alla messa in sicurezza e alla pulizia dell'area. Grazie ai consiglieri e agli assessori comunali che sono stati sul posto. La Variante è tornata ad essere percorribile", ha scritto questa mattina Annarosa Sessa, facente funzioni sindaco di Pagani.

Fortunatamente nessun grave ferito e non ci sono stati coinvolgimenti nell'incidente.